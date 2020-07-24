США потребовали более $2 млн с компаний, обвиняемых в связях с КНДР

США подали в суд жалобу на конфискацию более $2,37 миллиона у компаний, обвиняемых в отмывании средств в пользу находящихся под санкциями компаний КНДР, сообщил Минюст США, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Американское министерство утверждает, что четыре компании входили в схему по отмыванию платежей в пользу организаций, которые находятся под санкциями. Одна из них, Velmur Management Pte. Ltd. (Velmur), закупала российские нефтепродукты для Северной Кореи. Вторая, Dandong Zhicheng Metallic Material Co. (Dandong Zhicheng), закупала у Северной Кореи уголь. В список попали "многочисленные филиалы Банка внешней торговли КНДР", который США подвели под санкции за содействие операциям от имени субъектов, связанных с северокорейской сетью распространения.

США требуют конфискации $2 372 793.