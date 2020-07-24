Миннесота реформирует полицию на фоне протестов

Губернатор штата Миннесота Тим Уолз подписал «Акт о подотчетности полиции», сообщается на сайте губернатора, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторами закона являются члены Совета по делам цветных и коренных народов, указано в сообщении.

Акт предусматривает запрет применения полицейскими удушающих приемов, а также ряд других мер по снижению уровня насилия, применяемого полицией, и увеличение прозрачности работы правоохранительных органов.

Массовые протесты против полицейского произвола и расизма начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании в Миннеаполисе, штат Миннесота.