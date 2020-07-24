Тропический шторм "Ханна" образовался в Мексиканском заливе
Тропический шторм "Ханна" сформировался в Мексиканском заливе. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в четверг вечером Национальным центром по наблюдению за ураганами США, штаб-квартира которого находится в Майами (штат Флорида), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, скорость порывов ветра в пределах тропического шторма достигает 18 м/с. Он находится примерно в 620 км к юго-востоку от города Корпус-Кристи (штат Техас) и движется в северо-западном направлении со скоростью около 3 м/с.
Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.
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