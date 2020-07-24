Специалисты прогнозируют рост ВВП Китая лишь на 2,2% в 2020 году

Экономика Китая вырастет лишь на 2,2% в 2020 году из-за пандемии и торгового конфликта с США, что станет наименьшим ростом ВВП за год с 1976 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса 42 специалистов, который был проведен агентством Reuters и опубликован в пятницу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Прогноз роста ВВП в 2,2% процента - медиана ожиданий 42 экономистов. Если их предположения окажутся действительностью, рост китайской экономики будет наименьшим с 1976 года, когда в КНР еще проводилась политика "культурной революции". В апрельском опросе агентства прогнозировался рост в 1,8%.

Во втором квартале 2020 года года экономика Китая выросла на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В период с января по март ВВП страны сократился на 6,8%, сообщает Reuters.

Согласно специалистам, на фоне низкого уровня потребления (доход на душу по стране в первом полугодии снизился на 1,3%) экономическое восстановление будет зависеть от государственных инвестиций. Ситуация в сфере услуг, например, в туризме и индустрии развлечений, улучшается медленнее, чем в производственных и строительных отраслях, добавляют экономисты.

Еще одной причиной для неоптимистичных прогнозов стало ухудшение отношений между США и КНР. Вашингтон потребовал закрыть генконсульство в Хьюстоне, а Китай - американское консульское учреждение в Чэнду.

"Растущая напряженность между КНР и США, нарушения в цепочках поставок и ожидания снижения прибыли могут привести к пессимизму в деловых кругах и снизить уровень торговой и производственной активности", - приводит Reuters слова экономиста Ван Тао из банка международного инвестиционного UBS.

В июле Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР сообщило, что ВВП КНР за первые шесть месяцев 2020 года сократился на 1,6% из-за негативного воздействия пандемии.