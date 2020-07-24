США фиксируют попытки перехвата переписки избирательных кампаний из-за рубежа

Спецслужбы США фиксируют попытки перехвата из-за рубежа электронной переписки и других видов связи участников нынешних американских избирательных кампаний, а также вторжения в национальную инфраструктуру, предназначенную для проведения голосований. Об этом говорится в обнародованном в пятницу письменном заявлении директора Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванины, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

При этом в документе утверждается, что основную обеспокоенность у американских компетентных органов вызывают в означенном плане действия России, Китая и Ирана.

"Сегодня мы видим, что наши противники стремятся взломать частные линии связи политических кампаний США, кандидатов, а также других политических целей. Наши противники также стремятся вторгнуться в нашу инфраструктуру проведения выборов. И мы продолжаем следить за злоумышленниками, действующими в киберпространстве и пытающимися получить доступ к сетям штатов и федеральным сетям, включая те, которые используются для организации выборов", - гласит заявление. Оно было распространено под заголовком "100 дней до выборов". Всеобщие выборы в США состоятся 3 ноября.

"На данном этапе мы обеспокоены главным образом Китаем, Россией и Ираном, хотя другие страны и негосударственные действующие лица тоже могут нанести урон нашему избирательному процессу", - пишет Эванина. Возглавляемый им центр входит в структуру аппарата директора Национальной разведки США Джона Рэтклиффа.

Эванина указывает, что обеспечение безопасности выборов "остается высшим приоритетом для разведывательного сообщества" США. "В последние месяцы аппарат директора Национальной разведки [США] проводил развернутые брифинги, базировавшиеся на данных разведки о безопасности выборов, для штабов претендентов на пост президента, политических комитетов и аудитории Конгресса [США]. При проведении этих секретных брифингов я работал над обеспечением <...> подотчетности <...> и транспарентности <...>, передавал самую свежую и точную информацию, которая у нас имелась", - заверяет глава центра.