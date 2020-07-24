США готовы к контактам с Ираном по теме афганского урегулирования

Соединенные Штаты готовы контактировать с Ираном по мирному урегулированию в Афганистане и хотели бы, чтобы Тегеран тоже поддерживал эти усилия. Об этом заявил в пятницу на организованном вашингтонским Институтом мира видеосеминаре спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как он подчеркнул, "очень важно, чтобы мирное урегулирование было достигнуто и поддерживалось, и чтобы регион также был вовлечен в позитивном ключе". "И мы даже согласились проводить встречи по теме Афганистана с Ираном, потому что мы хотели бы, чтобы Иран тоже поддерживал эти усилия", - сказал спецпредставитель. Халилзад при этом не упоминал ни о каких конкретных текущих предложениях о проведении встреч.

В воскресенье в интервью телеканалу TOLOnews заместитель главы МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что власти Ирана готовы предоставить возможность провести внутриафганские переговоры об установлении мира в стране на своей территории, если об этом попросит Кабул. При этом он добавил, что в контексте политики в Афганистане "Вашингтону нельзя доверять".

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и движением "Талибан". Согласно договоренностям, межафганские консультации должны были начаться еще 10 марта . Оговаривалось, что к моменту их запуска в рамках мер по укреплению доверия должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых радикалами.