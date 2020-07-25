Суд в США отказался запретить применение в Портленде сил федеральных ведомств

Суд в США отказался запретить сотрудникам федеральных силовых ведомств осуществлять задержания протестующих в Портленде (штат Орегон). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в пятницу агентство Associated Press (АP).

По его информации, соответствующая исковая жалоба в федеральный окружной суд по округу Орегон была подана ранее генеральным прокурором одноименного штата Эллен Розенблум. Она настаивала на том, что суд должен ввести временный запрет на применение в городе федеральных сил, объясняя это тем, что в результате их действий могут пострадать люди.

Судья Майкл Мосман отказался дать ход делу на основании того, что истцы в данном случае не обладают достаточными полномочиями для того, чтобы обращаться в суд от лица жителей штата. По информации АP, он указал, что прокуратура не может представлять интересы граждан, так как опасения возможных последствий задержаний в будущем не являются достаточным основанием для введения запрета на применение в городе сил федеральных ведомств.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что намерен более активно задействовать федеральные правоохранительные органы для борьбы с разгулом преступности в городах, где у власти находятся демократы. Он отмечал, что федеральные силы уже были направлены в Портленд и такие же меры могут быть приняты в отношении Чикаго и Нью-Йорка.

Вооруженные сотрудники федеральных силовых ведомств были задействованы при разгоне участников беспорядков в Портленде. Представители Демократической партии в связи с этим выступили с критикой в адрес администрации США. Трамп ранее неоднократно заявлял, что губернаторы и мэры из числа демократов не принимают решительные меры для борьбы с преступностью.

Массовые протесты и беспорядки прокатились по городам США в конце мая - начале июня после смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.