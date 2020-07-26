Спецпредставитель США отправился в Кабул для обсуждения межафганских переговоров

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад отправился в пятницу в Кабул для обсуждения вопросов начала межафганских переговоров. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении пресс-службы Госдепартамента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад отправился 24 июля в Доху, Исламабад, Кабул, Осло и Софию", - сообщило ведомство. "В Дохе и Кабуле Халилзад будет добиваться разрешения оставшихся вопросов в преддверии межафганских переговоров, в том числе об окончательном обмене пленными и сокращении уровня насилия", - подчеркивает Госдепартамент.

"В Исламабаде Халилзад будет добиваться поддержки со стороны Пакистана усилий по межафганским переговорам. В Осло и Софии Халилзад поделится с союзниками по НАТО последними данными по афганскому мирному процессу", - отмечается в документе.

"Стороны сейчас как никогда близки к началу межафганских переговоров, которые являются следующим ключевым шагом для окончания 40-летней войны в Афганистане. Хотя в вопросе обмена пленными достигнут значительный прогресс, для полного разрешения вопроса нужны дополнительные усилия", - добавило также американское ведомство.