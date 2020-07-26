В Юте упал небольшой самолет
Небольшой самолет Piper 32 упал в субботу на жилой дом в американском городе Уэст-Джордан (штат Юта), на борту находились шесть человек. Несколько из них пострадали, предположительно, есть погибшие, сообщила представитель полиции Дженнифер Уортен на пресс-конференции, которую транслировал местный филиал телеканала Fox News.
Сколько именно человек пострадали, пока не уточняется. По словам Уортен, "возможно, что есть погибшие". По данным полиции, в жилом доме находился один человек.
На месте происшествия начался пожар. Повреждены три жилых дома.
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