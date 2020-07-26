В Сиэтле в ходе беспорядков задержали 25 человек

Сотрудники полиции Сиэтла (штат Вашингтон) в субботу задержали 25 участников беспорядков. Об этом сообщили в Twitter полицейского управления города, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Демонстранты бросали в стражей порядка пиротехнику, камни и бутылки. Задержанным по большей части предъявлены обвинения в нападении на сотрудников полиции и отказе подчиняться требованию властей. При разгоне участников беспорядков были применены спецсредства.

Три сотрудника правоохранительных органов получили ранения. Один из них госпитализирован. Рядом с полицейским участком, предположительно, сработало самодельное взрывное устройство небольшой мощности. Одна из стен здания повреждена.

Как сообщила в четверг газета The Washington Post, администрация президента США Дональда Трампа намерена направить в Сиэтл дополнительные федеральные силы для борьбы с преступностью, а также, возможно, для разгона массовых беспорядков. 19 июля в Сиэтле не менее 12 полицейских были ранены во время столкновений с участниками акций протеста, организованных движением Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение").