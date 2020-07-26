При стрельбе во время протестов в Техасе погиб один человек

По меньшей мере один человек стал в субботу вечером жертвой стрельбы, устроенной во время протестов в Остине (штат Техас). Об этом представитель местного департамента полиции сообщила в ходе брифинга для журналистов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В субботу <...> примерно в 21:52 офицеры полиции Остина прибыли на место происшествия <...>, [они] наблюдали за протестующими [в тот момент], когда раздались выстрелы. Один мужчина был обнаружен с огнестрельными ранениями. Пострадавший был госпитализирован, вскоре после этого была констатирована его смерть", - заявила сотрудница правоохранительных органов.

Массовые протесты и беспорядки начались во многих городах США в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.