Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в штате Техас из-за урагана "Ханна"

Президент США Дональд Трамп в воскресенье подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации в штате Техас в связи с ураганом "Ханна", а также распорядился предоставить местным властям федеральную помощь, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня президент Дональд Трамп объявил о наличии чрезвычайной ситуации в штате Техас и распорядился выделить федеральную помощь в дополнение к усилиям местных властей, направленным на противодействие чрезвычайным условиям, вызванным ураганом "Ханна", - говорится в документе, распространенном пресс-службой Белого дома.

Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщил о формировании тропического шторма "Ханна" в ночь на пятницу. В субботу он усилился до урагана. Атмосферное явление достигло побережья Техаса.

Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт объявил о введении режима ЧС в 32 из 254 округов штата, по большей части прибрежных. Данная мера позволяет местным властям получить доступ к некоторым дополнительным фондам и задействовать больше ресурсов при ликвидации последствий стихийного бедствия. Это, в частности, дает возможность привлечь к спасательным или восстановительным работам Национальную гвардию США.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.