Байден опережает Трампа в трех ключевых штатах
Кандидат Демократической партии США на предстоящих президентских выборах Джо Байден опережает своего соперника от республиканцев и действующего главу государства Дональда Трампа в трех ключевых штатах, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.
Так, в Аризоне Байдена поддерживают 49% респондентов против 45%, поддерживающих Трампа. Во Флориде на стороне Байдена 51% респондентов, на стороне Трампа – 46%.
В Мичигане отрыв получился наиболее значительным, там Байдена поддерживают 52% респондентов против 40% Трампа, указано в отчете.
На выборах главы государства в 2016 году Дональд Трамп одержал победу во всех трех указанных штатах.
Президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года.
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