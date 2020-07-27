Байден опережает Трампа в трех ключевых штатах

Кандидат Демократической партии США на предстоящих президентских выборах Джо Байден опережает своего соперника от республиканцев и действующего главу государства Дональда Трампа в трех ключевых штатах, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

Так, в Аризоне Байдена поддерживают 49% респондентов против 45%, поддерживающих Трампа. Во Флориде на стороне Байдена 51% респондентов, на стороне Трампа – 46%.

В Мичигане отрыв получился наиболее значительным, там Байдена поддерживают 52% респондентов против 40% Трампа, указано в отчете.

На выборах главы государства в 2016 году Дональд Трамп одержал победу во всех трех указанных штатах.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года.