Трамп раскритиковал СМИ за недостоверное освещение протестов

Президент США Дональд Трамп раскритиковал американские средства массовой информации за недостоверное освещение протестов. Свое мнение глава государства выразил на странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

По словам Трампа, СМИ отказываются показывать, что на самом деле происходит в Портленде, Сиэтле и других американских городах.

«Они хотят, чтобы американская общественность верила, что это просто какие-то замечательные протестующие, а не радикальные левые анархисты», – написал Трамп.

Массовые протесты против расизма и полицейского произвола начались с США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.