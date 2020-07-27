Трамп заявил, что не встречался на днях со своим заразившимся коронавирусом помощником

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник журналистам в Белом доме, что не встречался лично в последние дни со своим помощником по национальной безопасности Робертом О'Брайеном, у которого было выявлено заражением новым коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я его в последнее время не видел", - сказал Трамп про О'Брайена.

Ранее Белый дом сообщил, что у этого советника главы администрации США было диагностировано заболевание, вызываемое новым коронавирусом. У О'Брайена "легкие симптомы", он "находится на самоизоляции, работает из безопасного места за пределами" комплекса Белого дома. При этом утверждалось, что риск заражения Трампа отсутствует.

В начале июля газета "Нью-Йорк таймс" сообщила, что подруга старшего сына президента Кимберли Гилфойл, работающая в предвыборном штабе главы государства, заразилась новым коронавирусом. 8 мая стало известно о том, что инфекция обнаружена у пресс-секретаря вице-президента США Майкла Пенса Кэти Миллер - супруги советника Трампа Стивена Миллера. 7 мая телекомпания Си-эн-эн передала, что коронавирус был выявлен у военнослужащего из подразделения ВМС США, бойцы которого несут службу в Белом доме.

Беседуя в понедельник с репортерами, глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу предположил, что О'Брайен мог заразиться коронавирусом от своей дочери. "Я разговаривал с ним в пятницу. Как я понимаю, сначала заразилась [коронавирусом] его дочь", - отметил Кадлоу. По его словам, О'Брайен регулярно проходил тесты на выявление инфекции.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 4,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли около 147 тыс. человек.