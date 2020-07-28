Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Аляски

Землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано в понедельник у берегов американского штата Аляска. Об этом сообщает Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр находился в 26 км к югу от населенного пункта Санд-Пойнт, где живут более 1 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 44 км.

Данных о пострадавших, угрозе цунами или разрушениях не поступало.