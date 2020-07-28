Трамп подтвердил, что вакцина от коронавируса будет готова к концу года

Американская вакцина от коронавируса будет готова к концу 2020 года. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп, выступая в штате Северная Каролина. Трансляция велась на сайте Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В рамках "Операции "Невероятная скорость" мы сэкономили годы, затрачиваемые на разработку вакцины. <...> Я слышал очень позитивную информацию, мы находимся в очень хорошей форме, чтобы к концу года сделать это (разработать вакцину от нового коронавируса - прим. ТАСС)", - отметил президент.

Трамп вновь пояснил, что США производят большой объем доз потенциальных вакцин, чтобы после соответствующих испытаний и проверок сразу же предоставить их американцам. Кроме того, он в очередной раз пообещал, что препарат будет доступен и "людям по всему миру". Цель "Операции "Невероятная скорость" - создать и распространить порядка 300 млн вакцин к январю 2021 года.

Президент ожидает "хороших новостей в ближайшее время" по поводу разработки лекарства от инфекции. Глава государства призвал американцев быть бдительными, соблюдать социальную дистанцию, строгие правила гигиены, избегать массовых скоплений людей, а также "носить маски, когда это целесообразно". Он вновь указал на понижение уровня смертности в стране от нового коронавируса.

В понедельник американская биотехнологическая компания Moderna вступила в третью фазу клинических испытаний экспериментальной вакцины от коронавируса нового типа. На данном этапе в испытаниях будут участвовать около 30 тыс. добровольцев. "Вторая вакцина может вступить в третью фазу [клинических испытаний] в течение нескольких дней", - подчеркнул при этом Трамп.

Он вновь выразил уверенность в том, что американская экономика в кратчайшие сроки восстановится после вызванного коронавирусом кризиса. "Ничего подобного не происходило со времени окончания Второй мировой войны", - добавил президент, говоря о последствиях распространения инфекции.