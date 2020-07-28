В Сенате США представили основные положения нового плана стимулирующих экономику мер
Американские сенаторы-республиканцы в понедельник представили основные положения нового пакета мер стимулирования экономики объемом около $1 трлн., передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Сенаторы-республиканцы разработали новую предприимчивую структуру [мер] для помощи нашей стране", - заявил лидер республиканского большинства в верхней палате законодательного органа Митч Макконнелл (от штата Кентукки), слова которого приводит его пресс-служба.
Федеральные власти США с марта влили в американскую экономику порядка $3 трлн в рамках нескольких пакетов экстренных мер стимулирования экономического роста в период пандемии, вызванной новым коронавирусом.
Срок реализации очередного пакета стимулирующих мер завершается в конце июля.
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