Трамп назвал "очень продуктивным" разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что его разговор с российским лидером Владимиром Путиным, состоявшийся 23 июля, был "очень продуктивным", передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Мы не говорим о том, что обсуждали. Но у нас было много обсуждений, и я думаю, что это было очень продуктивно", - сказал Трамп в ходе пресс-конференции, отказавшись отвечать на вопрос, обсуждали ли они с Путиным предписываемые России выплаты талибам (движение "Талибан").

Трамп и Путин провели телефонный разговор 23 июля. В Белом доме сообщали, что лидеры США и РФ, в частности, обсудили тему борьбы против пандемии коронавируса COVID-19.

Ранее газета The New York Times в статье со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что российская военная разведка якобы предлагала бойцам движения "Талибана" вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. По информации издания, это якобы происходило в разгар переговоров о мирном урегулировании афганского конфликта.

Глава Минобороны США Марк Эспер заявил, что в ведомстве начато расследование в отношении утечек информации, связанной с Россией и талибами. В администрации США неоднократно сообщали, что пока нет единого мнения о том, следует ли верить информации про РФ и талибов. В Москве заявляли, что поступившая в The New York Times информация не соответствует действительности.