СМИ: в Техасе подозревают Facebook в нарушении правил сбора биометрических данных

Власти американского штата Техас расследуют возможные нарушения компанией Facebook правил сбора биометрических данных пользователей одноименной социальной сети. Об этом сообщил в понедельник портал Axios со ссылкой на документы, поступившие в его распоряжение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации портала, расследование под руководством генерального прокурора Техаса Кена Пакстона было запущено в июне текущего года. Компания подозревается в нарушении законов штата, регулирующих порядок сбора личных данных пользователей, в том числе биометрических.

Портал не уточняет, какие именно аспекты деятельности компании вызвали вопросы у властей штата. При этом, по информации Axios, генпрокурор Техаса запросил "большое количество документов", связанных с аналогичным расследованием, проводившемся в отношении Facebook в штате Иллинойс.

В январе текущего года компания под руководством Марка Цукерберга согласилась выплатить $550 млн в рамках урегулирования претензий со стороны жителей Иллинойса, обвинивших ее в противоправном сборе биометрических данных. Данное разбирательство было начато в 2015 году, когда жители штата предъявили Facebook коллективный иск, потребовав компенсации за сбор данных без их согласия и в нарушение законов Иллинойса.

Истцы утверждали, что система распознавания лиц на фотографиях, которую применяли в соцсети, фактически позволяет ее администрации собирать и хранить биометрические данные пользователей, к примеру информацию о цвете их глаз. Из искового заявления следовало, что таким образом были нарушены права примерно 6 млн жителей штата.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Цукербергом и тремя его сокурсниками в период их обучения в Гарвардском университете. Согласно последним оценкам, совокупная ежемесячная аудитория соцсети Facebook превышает 2,5 млрд пользователей. По сведениям специалистов компании, более 2,9 млрд человек в мире хотя бы раз в месяц пользуются одним из ее сервисов.