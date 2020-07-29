Аккаунт сына Трампа в Twitter заблокировали из-за видео о коронавирусе

Аккаунт сына президента США Дональда Трампа в Twitter заблокировали на 12 часов из-за видео о коронавирусе. Опубликовав ролик, Дональд Трамп-младший тем самым нарушил запрет на распространение ложной и потенциально вредной информации о COVID-19. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Ren.tv, говорится в уведомлении, размещенном администрацией сети над сообщениями сына главы Белого дома.

"Мы временно ограничили некоторые функции вашего аккаунта. Мы установили, что данный аккаунт нарушает правила "Твиттера". Конкретно он нарушает политику нераспространения вводящей в заблуждение и потенциально вредной информации, касающейся COVID-19", - говорится в уведомлениях.

Таким образом, Трамп-младший не сможет писать новые сообщения в свой микроблог и делиться чужими. Исходная запись с видео уже была удалена администрацией социальной сети.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ему часто приходилось сожалеть о своих публикациях, размещенных в Twitter. Так он ответил на вопрос о том, сожалеет ли он о том, что опубликовал или ретвитнул какой-то пост, после чего его увидели более чем 84 млн подписчиков.