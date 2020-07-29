Трамп не исключил крупных поставок вакцины от COVID-19 за рубеж
США, вероятно, смогут организовать крупные поставки вакцины от коронавируса COVID-19 не только на своей территории, но и за рубежом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Возможно, мы будем поставлять большие партии вакцины другим странам. То же самое мы делали с аппаратами ИВЛ", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.
Трамп напомнил, что США будут готовы произвести "100 млн доз, как только вакцина получит все необходимые разрешения". "Это может произойти очень скоро", - отметил он.
"А вскоре после этого мы сможем произвести 500 млн доз", - добавил президент США.
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