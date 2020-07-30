В США умерли более 150 тыс. заразившихся коронавирусом
Более 150 тыс. человек умерли в Соединенных Штатах от осложнений, вызванных новым коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Соответствующие данные приводятся в среду на сайте Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, ВОЗ и других официальных источников.
По информации университета, к настоящему моменту в Соединенных Штатах насчитывается 150 034 жертвы новой коронавирусной инфекции. Заражены в общей сложности 4 396 030 человек.
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