В США умерли более 150 тыс. заразившихся коронавирусом

Более 150 тыс. человек умерли в Соединенных Штатах от осложнений, вызванных новым коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Соответствующие данные приводятся в среду на сайте Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, ВОЗ и других официальных источников.

По информации университета, к настоящему моменту в Соединенных Штатах насчитывается 150 034 жертвы новой коронавирусной инфекции. Заражены в общей сложности 4 396 030 человек.