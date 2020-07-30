Хакеры пытались похитить данные разработчика вакцины от коронавируса Moderna

Два хакера из Китая ранее в этом году пытались похитить информацию у американской биотехнологической компании Moderna, которая проводит очередной этап клинических испытаний вакцины от коронавируса. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В Moderna, которая базируется в штате Массачусетс, агентству подтвердили, что Федеральное бюро расследований поставило компанию в известность о направленной против нее "разведывательной деятельности" хакеров. Согласно публикации, речь идет именно о двух лицах из Китая, обвиненных на прошлой неделе Министерством юстиции США в краже торговых ноу-хау на сотни миллионов долларов у различных компаний, включая разработчиков вакцины от коронавируса. В сообщении Минюста говорилось, что объектом происков была в том числе компания со штаб-квартирой в Массачусетсе.

По версии Минюста США, два хакера почти на протяжении 10 лет совершали атаки в разных странах с целью получить доступ к разработкам в сферах высоких технологий, медицины, фармацевтики, бизнеса, образования, игровой индустрии, солнечной энергетики и обороны. Атакам с их стороны подвергались фирмы в США, Великобритании, Австралии, Бельгии, Германии, Японии, Литве, Нидерландах, Испании, Республике Корея и Швеции. Двум китайцам предъявлены обвинения по 11 пунктам.

21 июля лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти (от штата Калифорния) официально представил законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении иностранных хакеров, пытающихся, по мнению Вашингтона, заполучить данные о проводимых в США разработках вакцины от коронавируса. Законопроект Defend COVID Research from Hackers Act ("О защите исследований COVID от хакеров"), в частности, предусматривает введение санкций "в отношении иностранцев, которые угрожают национальной безопасности, внешней политике, здоровью населения, экономической устойчивости и финансовой стабильности США".