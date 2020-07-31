Помпео: США и ЕС работают над стандартами ответственного поведения в киберпространстве

Соединенные Штаты, ЕС и ряд других стран работают над стандартами ответственного поведения государств в киберпространстве. Об этом сообщил в опубликованном в четверг письменном заявлении госсекретарь Майкл Помпео в связи с введенными Евросоюзом санкциями в отношении структур и граждан России, Китая и КНДР, якобы причастных к кибератакам, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

США "продолжают работать с ЕС, его государствами-членами и многими странами-единомышленницами над стандартами ответственного поведения государств в киберпространстве на основе норм международного права", отметил шеф американской дипломатии.

Он приветствовал введение санкций Евросоюзом. "Соединенные Штаты и ЕС разделяют видение открытого, совместимого, надежного и безопасного киберпространства, а также ответственного поведения на международной арене. Разрушительные, подрывные или иные дестабилизирующие действия в киберпространстве угрожают этому видению. Соединенные Штаты поддерживают усилия, направленные на привлечение к ответственности виновных в злоумышленной деятельности в киберпространстве, и действия ЕС сегодня являются важной вехой", - утверждал руководитель американского внешнеполитического ведомства.