Трамп заявил, что не желает переноса президентских выборов в США

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что не желает переноса намеченных на ноябрь всеобщих выборов в стране, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Выступая на брифинге для журналистов в Белом доме, он вновь подверг критике голосование по почте. "Я просто чувствую, что не хочу переноса [выборов]. Я хочу, чтобы выборы были [в ноябре], но я также не хочу ждать три месяца [их результатов], а потом узнать, что все [отправленные по почте] бюллетени пропали, а выборы ничего не значат", - пояснил президент.

Трамп также заявил, что его запись в Twitter о возможности переноса намеченных на ноябрь всеобщих выборов в США была призвана объяснить минусы голосования по почте.

"Я хотел объяснить людям, но это даже и не требует особого объяснения, <...> что то, что произойдет в ноябре - это будет бардак", - сказал он в четверг на брифинге для журналистов в Белом доме.

По словам американского лидера, результаты из-за голосования по почте могут стать известны лишь через "неделю, или месяц, или <...> годы", и такая ситуация неприемлема.