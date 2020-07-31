Сыгравший главную роль в сериале «Во все тяжкие» актер переболел коронавирусом

Актер Брайан Крэнстон, сыгравший роль химика Уолтера Уайта в сериале «Во все тяжкие», переболел коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Он рассказал, что строго выполнял правила карантина, но все же заразился. Крэнстон назвал себя счастливчиком, поскольку болезнь протекала в легкой форме.

После выздоровления артист пришел в Центр донорства крови и тромбоцитов при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и сдал плазму. Эту процедуру он заснял на видео. У него забрали 840 миллилитров компонента крови.

После этого актер попросил других последовать его поступку, а также призвал носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.

24 июля стало известно, что актер и режиссер Мел Гибсон переболел коронавирусом. Представитель 64-летнего артиста рассказал, что в апреле Гибсон сдал тест на COVID-19, который оказался положительным. Тогда информацию о состоянии кинематографиста решили держать в тайне. Он провел в больнице неделю.

Общее число зараженных коронавирусом в США выросло до 4,39 миллиона человек. За сутки в стране выявили почти 60 тысяч новых случаев. С начала эпидемии в стране погибло более 150 тысяч человек.