Минфин США ввел санкции против двух граждан и компании Китая

США 31 июля 2020 19:44 (UTC+04:00)
Минфин США ввел санкции против двух граждан и компании Китая

Министерство финансов США в соответствии с так называемым Глобальным актом Магнитского ввело в пятницу санкции в отношении Синьцзянского производственно-строительного корпуса и двух членов его руководства за приписываемое им нарушение прав человека. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении ведомства.

Американские власти распространили генеральную лицензию, согласно которой до 30 сентября иностранные физические и юридические лица должны завершить все сделки и свернуть любого рода сотрудничество с китайской компанией. По версии Минфина, корпус "причастен к серьезным нарушениям прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе" (СУАР).

Включение в черный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами.

Синьцзянский производственно-строительный корпус был сформирован Народно-освободительной армией Китая в 1950-х годах для решения хозяйственных задач на территории СУАР. В настоящее время он контролирует значительную часть экономики в регионе, реализуя крупные сельскохозяйственные и инфраструктурные проекты.

В середине июля госсекретарь Майкл Помпео сообщил о введении односторонних санкций в отношении некоторых сотрудников технологических компаний Китая, причастных, согласно выводам американских властей, к нарушению прав человека.

Ранее Министерство торговли США проинформировало о внесении 11 компаний КНР в черный список из-за их "причастности к нарушениям прав человека" в СУАР. В октябре прошлого и июне текущего года Вашингтон объявил, что в указанный перечень попали еще 37 организаций, которые якобы связаны с нарушением прав национальных меньшинств, проживающих в этом регионе. Как ранее предупредил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, Пекин примет ответные меры в связи с действиями США.

Находящийся на северо-западе Китая СУАР населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны - уйгурами, большинство которых исповедует ислам. По информации властей КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

В августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили "объективные данные" о том, что в исправительных лагерях СУАР якобы "могут противозаконно содержаться" до 1 млн уйгуров. В итоге верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет предложила отправить наблюдателей в этот регион, выразив обеспокоенность по поводу сложившейся там ситуации.

Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне. При этом в конце 2018 года они сообщили, что в регионе функционируют "центры образования и профессиональной подготовки". По заявлению китайских официальных лиц, там содержатся "попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица", которых обучают китайскому языку, основам письма, коммуникативным навыкам и основам законодательства КНР. Точное число содержащихся в этих центрах людей власти страны не называют

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