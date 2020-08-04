Помпео обвинил КНР в распространении модели авторитарного правления

Госсекретарь США Майкл Помпео в понедельник обвинил Китай в попытках распространения в мире модели авторитарного правления, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Компартия Китая пытается применить закон о национальной безопасности Гонконга к людям по всему миру - это вопиющая попытка подрыва принципов прав человека и основных свобод", - написал Помпео в твиттере.

"Пекину нельзя позволить экспортировать его модель авторитарного правления", - добавил он.

В США принят закон "Об автономии Гонконга", предусматривающий санкции против китайских официальных лиц, ограничивших свободы Гонконга. Президент США Дональд Трамп заявил, что помимо закона подписан указ, отменяющий привилегированное отношение Вашингтона к Гонконгу. В частности, это ведет к прекращению торговых преференций и к прекращению передачи туда американских технологий.

Закон "О национальной безопасности Гонконга" был принят в Пекине Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей и вступил в силу 30 июня. Он предусматривает различные сроки тюремного заключения за призывы и действия, направленные на провозглашение независимости Гонконга.

Этот закон вызвал резкую критику в США и на Западе, где Пекин обвинили в нарушении демократических принципов и снижении уровня автономии специального административного района КНР.