Ракета упала недалеко от посольства США в центре Багдада
"Зеленая зона" в иракской столице Багдаде подверглась обстрелу. Об этом в среду сообщил телеканал Al Hadas, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его сведениям, снаряд упал недалеко от посольства США.
"Зеленая зона" Багдада - район, где расположены основные правительственные здания и иностранные дипломатические представительства.
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