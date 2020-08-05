Ракета упала недалеко от посольства США в центре Багдада

США 5 августа 2020 03:59 (UTC+04:00)
Ракета упала недалеко от посольства США в центре Багдада

"Зеленая зона" в иракской столице Багдаде подверглась обстрелу. Об этом в среду сообщил телеканал Al Hadas, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, снаряд упал недалеко от посольства США.

"Зеленая зона" Багдада - район, где расположены основные правительственные здания и иностранные дипломатические представительства.

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