Глава Пентагона не считает, что Китай создает неизбежную угрозу для США

Китай не создает непосредственную угрозу для США, но является конкурентом Вашингтона во всех областях. Об этом заявил в среду министр обороны США Марк Эспер на ежегодном форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом. Трансляция конференции шла на сайте института, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я не рассматриваю сейчас Китай как неизбежную угрозу, как страну, с которой возможен вооруженный конфликт, - заявил он. - Но мы будем упорно конкурировать во всех возможных областях - политической, дипломатической, военной, информационной". Эспер высказал надежду, что США сможет добиться того, "чтобы Китай оказался на правильном курсе, где они уважали бы наши ценности и соблюдали бы международные нормы, а не пытались изменить их, где они прекратили бы использовать тактику выкручивания рук для достижения своих целей и не старались бы стать доминирующей державой в регионе". "Мы должны продолжать контакты с ними, но в то же время мы должны признать, что наступила новая эпоха", - добавил он.

По словам министра обороны, США необходимо активнее вовлекать другие страны Азии в выработку общей позиции по отношению к Китаю. "Пусть это будет и на неофициальной основе, но мы должны более активно выступать в качестве единой группы и это послужит наилучшим способом для того, чтобы противостоять Китаю", - добавил он.

Как сообщил Марк Эспер, он уже отдал распоряжение о том, чтобы "в Национальном университете обороны по крайней мере половина учебного курса была посвящена Китаю с тем, чтобы наши военные хорошо разбирались в военно-политических проблемах, касающихся Китая, в том, каков там процесс принятия решений".