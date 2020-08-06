Помпео на следующей неделе отправится с визитом в Австрию, Словению, Польшу и Чехию
Госсекретарь США Майкл Помпео на следующей неделе отправится с визитом в Австрию, Словению, Польшу и Чехию. Об этом он сообщил в среду на пресс-конференции в Госдепартаменте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В понедельник я отправляюсь в Чехию, Словению, Австрию и Польшу", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства.
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