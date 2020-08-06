Госсекретарь США Майкл Помпео на следующей неделе отправится с визитом в Австрию, Словению, Польшу и Чехию. Об этом он сообщил в среду на пресс-конференции в Госдепартаменте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В понедельник я отправляюсь в Чехию, Словению, Австрию и Польшу", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства.