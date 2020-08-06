США объявили награду в $10 млн за информацию о тех, кто вмешивается в американские выборы
Власти США готовы выплатить вознаграждение в размере до $10 млн за информацию о лицах, пытающихся, по мнению Вашингтона, вмешаться в американские выборы. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Программа Госдепартамента Rewards for Justice ("Вознаграждение за помощь правосудию" - прим. ТАСС) предлагает вознаграждение до $10 млн за информацию, ведущую к установлению личности или местонахождения любого человека, который, действуя по указанию или под контролем иностранного правительства, вмешивается в американские выборы", - сказал он.
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