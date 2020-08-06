Пелоси считает, что Трамп не имеет права выдвигаться в президенты из Белого дома

Спикер палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси заявила, что глава США Дональд Трамп не может официально объявить о своем выдвижении в президенты страны от Республиканской партии в стенах Белого Дома, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

Ранее Трамп заявил, что может не поехать на съезд своей партии в Джексонвилл, где его должны официально объявить кандидатом в президенты. Вместо этого он намерен заявить о своем участии из Белого дома.

«Это надо отвергнуть сразу — чтобы президент США вновь унизил Белый дом, как он это неоднократно делал», — сказала Пелоси.

По ее мнению, Трамп не имеет права так поступить по этическим причинам, и об этом «не следовало так выражаться».

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.