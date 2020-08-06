Трамп заявил, что вакцина от коронавируса может появиться к выборам в США

Американская вакцина от коронавируса может быть готова ко дню всеобщих выборов в США, 3 ноября. Об этом сообщил в четверг американский президент Дональд Трамп в интервью радиостанции WTAM (город Кливленд, штат Огайо).

Отвечая на вопрос о сроках создания вакцины, Трамп подчеркнул: "Раньше, чем в конце года, возможно намного раньше". Его попросили уточнить, произойдет ли это до 3 ноября. "Я думаю, что в отдельных случаях это возможно раньше, но примерно в это время", - заявил американский лидер.

Позднее в беседе c журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Огайо главу государства спросили, смотрит ли он с оптимизмом на заявленные сроки готовности вакцины.

"Да. Я оптимистично настроен на то, что это [готовность вакцины к применению] произойдет, вероятно, ближе к этому дню [3 ноября]. Я уверен, что вакцина, безусловно, будет готова до конца года, и, как мне кажется, ближе к этому дню", - подчеркнул Трамп.

По словам главы Белого дома, разработка вакцины не помешает проведению выборов и не направлена на повышение уровня его поддержки в стране. "Она не повредит [выборам]. Я делаю это не ради выборов. Я хочу как можно быстрее [получить готовую вакцину], потому что хочу спасти множество жизней", - добавил президент.

Трамп неоднократно выражал надежду на то, что вакцина от коронавируса может стать доступна в США до конца этого года.