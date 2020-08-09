TikTok на следующей неделе подаст в суд на администрацию США из-за указа Трампа

Владельцы TikTok 11 августа могут подать в суд на администрацию США из-за подписанного американским президентом Дональдом Трампом указа в отношении социальной сети. Об этом сообщило в субботу со ссылкой на источник Национальное общественное радио (NPR), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, иск будет подан в суд Южного округа Калифорнии. В документе действия президента США характеризуются как неконституционные, потому что TikTok не была предоставлена возможность дать ответ на обвинения в свой адрес. Кроме того, истцы считают безосновательными заявления администрации о том, что указ был подписан из соображений национальной безопасности. "Это основано на спекуляциях и домыслах. <...> [Указ] просто повторяет риторику о Китае, которая звучала постоянно", - заявил источник радиостанции.

Как она отмечает, в Белом доме информацию о подготовке иска комментировать отказались, однако выступили в защиту президентского указа. "Администрация привержена защите американцев от связанных с киберпространством угроз жизненно важной инфраструктуре, здоровью населения, а также нашей экономической и национальной безопасности", - заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

В четверг Трамп подписал два исполнительных указа, запрещающих проведение любых сделок с владельцем приложения TikTok - компанией ByteDance и ее дочерними предприятиями, а также сделок, касающихся социальной сети WeChat, с ее владельцем - китайским интернет-гигантом Tencent и его "дочками". Запреты в обоих случаях вступают в силу через 45 дней после публикации указов, то есть в конце сентября. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя подписание американским лидером этих двух документов, заявил, что правительство США должно прекратить оказывать давление на иностранные компании под предлогом обеспечения национальной безопасности.

3 августа Трамп заявил, что корпорация Microsoft или другая компания из США должна заключить сделку по приобретению TikTok до 15 сентября, иначе работа соцсети на американской территории будет запрещена. 31 июля президент сказал, что планирует запретить TikTok в США. До этого агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Трамп собирается вынудить ByteDance отказаться от доли в американском подразделении TikTok, чтобы компания не могла контролировать работу приложения в стране. Опасения администрации Соединенных Штатов в отношении соцсети связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.