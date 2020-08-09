Трамп заявил, что демократы могут победить на выборах в США только путем фальсификаций

Демократическая партия США способна победить на предстоящих выборах в Соединенных Штатах только путем массовых фальсификаций результатов голосования. Об этом президент страны Дональд Трамп заявил в субботу на пресс-конференции в Бедминстере (штат Нью-Джерси), трансляция велась на сайте Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Глава государства поставил в вину Демократической партии стремление отменить в большинстве американских штатов требование предъявлять и проверять удостоверение личности для голосования на президентских выборах.

"Зачем это делается? Это делается для фальсификации. Они хотят попытаться украсть предстоящие выборы, потому что это единственный способ, с помощью которого они могут победить", - пояснил свою мысль Трамп.

По его словам, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса Чак Шумер "перед лицом требований радикального крыла своей партии решили взять в заложники федеральную поддержку".

"Мы на это согласиться не можем", - отметил Трамп, выразив надежду на то, что его Республиканская партия в Конгрессе найдет способ склонить оппозицию к компромиссу по данному вопросу.

Представители Белого дома и демократы в Конгрессе США не смогли в пятницу прийти к соглашению о новом пакете мер стимулирования американской экономики на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил об этом после того, как он и руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз провели встречу с Пелоси и Шумером. В результате Трамп самостоятельно принял указы, направленные на смягчение экономических последствий пандемии для американцев.

Очередные выборы президента США запланированы на 3 ноября. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет бывший вице-президент Джозеф Байден, от республиканцев - Трамп.