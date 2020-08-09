Коронавирусом в США заразились свыше 5 млн человек
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Лейла Абдуллаева: Армения предпринимает попытки незаконного переселения армянского населения из некоторых стран Ближнего Востока в Нагорный Карабах и прилегающие районы Азербайджана
Состоялось республиканское видеосовещание Оперативного штаба при Кабмине, посвященное карантинному режиму
Ferrero будет закупать у Ассоциации производителей фундука Грузии орех, обработанный в Центрах по сушке
Водный оператор Азербайджана проведет ночные рейды для выявления случаев незаконного использования воды (ФОТО)
Госагентство занятости Азербайджана приступит к подготовке специалистов с международным сертификатом
В последнее время в Азербайджане вновь активизировались мошенники-продавцы лекарств вне аптечной сети - эксперт
В Азербайджане направлено в суд уголовное дело в отношении лица, нарушившего трудовое законодательство
Туркменистан и Германия объединят усилия для продолжения сотрудничества в рамках международных организаций
TƏBİB: Прибытие зарубежных врачей в Азербайджан организуется на основании межгосударственных договоренностей