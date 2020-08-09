Коронавирусом в США заразились свыше 5 млн человек

Число случаев коронавируса в США превысило 5 млн. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает New York Times.

США занимают лидирующее положение по числу случаев новой коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что жертвами COVID-19 в Бразилии стали более 3 млн человек.