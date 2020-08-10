Amazon планирует использовать вакантные торговые площади для выдачи заказов

Американская корпорация Amazon, являющаяся одним из ведущих в мире онлайн-ретейлеров, ведет переговоры с крупнейшим в США владельцем торговых центров Simon Property Group о преобразовании торговых площадей в центры обработки и выдачи заказов. Об этом сообщила в своей электронной версии газета The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным источников, переговоры начались до начала пандемии коронавирусной инфекции и продолжаются несколько месяцев. Amazon претендует на вакантные торговые площади, в которых раньше располагались универмаги сетей J.C. Penney и Sears, разорившихся и начавших процедуру банкротства. В торговых центрах Simon Property Group по состоянию на май насчитывалось 63 магазина J.C. Penney и 11 Sears. Источники издания не уточняют, сколько из них хочет занять корпорация под руководством Джеффа Безоса.

Amazon зафиксировала выручку в размере $88,9 млрд по итогам второго квартала этого года. Данный показатель вырос на 40% по сравнению с результатами второго квартала 2019 года ($63,4 млрд). Прибыль достигла $5,2 млрд, или $10,30 в расчете на одну акцию. Во втором квартале прошлого года прибыль Amazon составляла $2,6 млрд, или $5,22 на акцию.

Amazon является крупнейшей в мире корпорацией, продающей товары и услуги через интернет. Она была основана Безосом в 1994 году. Рыночная капитализация компании в настоящее время оценивается примерно в $1,52 трлн. Безос, по данным агентства Bloomberg, сейчас является богатейшим человеком в мире. Его состояние оценивается примерно в $180 млрд.