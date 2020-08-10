Трамп заявил, что США отправят дополнительную помощь Ливану

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье журналистам, что американские власти отправят дополнительную помощь Ливану для преодоления последствий взрыва в Бейруте. Трамп прокомментировал итоги видеоконференции доноров, организованной Францией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У нас была очень важная конференция по Ливану. Многие вопросы прорабатывались <...>, многие страны намерены помочь", - приводит слова президента пресс-пул Белого дома. На вопрос, какое количество помощи отправят США, Трамп ответил: "Это будет существенно".

Глава администрации не уточнил цифр, при этом напомнил, что США уже направили три военно-транспортных самолета С-17 с продовольствием и предметами медицинского назначения.

Как сообщил в воскресенье Елисейский дворец, Франция получила обещания от участников видеоконференции по Ливану об оказании этой стране краткосрочной помощи в размере €250 млн.