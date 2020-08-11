Трамп считает, что первая фаза сделки США и Китая очень мало значит для импорта в целом

Соглашение по первой фазе американо-китайской торговой сделки уже очень мало значит для американского импорта в целом. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов во время брифинга в Белом доме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы заключили сделку в рамках первой фазы, и это была замечательная сделка. И теперь она внезапно стала очень мало что значить в импорте товаров в целом", - считает глава государства.

"Мы смотрим на Китай иначе, чем восемь месяцев назад, совершенно по-другому", - добавил Трамп.

"Мы много говорим о Китае, мы не должны говорить о Китае", - сказал президент, в очередной раз обвинив Пекин в распространении нового коронавируса по всему миру. Отвечая на вопрос о реакции США на введенные в понедельник Пекином санкции против Вашингтона, глава государства сказал: "Мы уже отреагировали разными способами". Он не пояснил своих слов. При этом в понедельник госсекретарь Майкл Помпео заявил, что Вашингтон намерен дать ответ на введение властями Китая санкций в отношении 11 американцев, в том числе законодателей.