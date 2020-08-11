В Белом доме заявили, что торговая сделка между США и Китаем продолжает выполняться

Китай продолжает закупать американскую продукцию в рамках первой фазы торгового соглашения между двумя странами, и с этой сделкой "все в порядке". Об этом, как сообщает агентство Рейтер, заявил во вторник глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным Рейтер, Кадлоу также отрицательно ответил на вопрос о том, может ли ухудшение отношений между двумя странами в других сферах привести к краху соглашения.

"Торговля - это та самая область, в которой мы взаимодействуем. <...> Сейчас все в порядке", - сказал он.

Церемония заключения договоренностей по первой фазе торговой сделки между двумя странами состоялась 15 января в Вашингтоне, подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Пекин согласился увеличить закупку американской продукции на 76,7 млрд и 123,3 млрд долларов в течение первого и второго года действия соглашения. Речь идет как о сельскохозяйственных, так и о прочих товарах. Вашингтон рассчитывает, что таким образом ему удастся существенно сократить торговый дефицит.