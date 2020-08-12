Трамп считает, что лидер КНДР ждал войны с США

Лидер КНДР Ким Чен Ын ожидал войны с США, однако сейчас между странами хорошие отношения. Такое мнение высказал во вторник глава американской администрации Дональд Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если вы посмотрите на КНДР, то каждый полагал, что мы движемся [к войне], если бы победила Хиллари Клинтон [на предыдущих президентских выборах 2016 года]. <...> Погибли бы миллионы людей, - сказал Трамп. - Он [лидер КНДР] ожидал войны. У нас сейчас очень различные, но очень хорошие отношения".

Первый в истории саммит США и КНДР состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. Тогда лидер народно-демократической республики Ким Чен Ын и Трамп подписали итоговую совместную декларацию. Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Однако второй саммит КНДР и США в Ханое закончился безрезультатно. Лидеры двух государств провели также короткую встречу в пограничном пункте Пханмунджом на границе Республики Корея и КНДР 30 июня 2019 года и договорились возобновить переговоры на рабочем уровне, но последующая встреча рабочих групп в Стокгольме не принесла результатов.