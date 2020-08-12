Трамп назвал переговоры по ядерному разоружению с Россией самой большой проблемой в мире
Президент США Дональд Трамп считает ситуацию вокруг переговоров с Россией по ядерному разоружению самой крупной международной проблемой, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы сейчас работаем с Россией над договоренностью о ядерных вооружениях, потому что Россия этого хочет. Они (россияне - прим. ТАСС) очень сильно этого хотят, - утверждал во вторник Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту. - Не думаю, что они будут ждать, и это замечательно. Это самая большая проблема в мире сегодня".
"Мы работаем сейчас с Россией по этому вопросу", - сказал президент.
Лента новостей
За последние пять лет число новых абонентов превысило полмиллиона - газовый оператор Азербайджана (ФОТО)
Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии раскрывает объемы экспортированного картофеля
Некоторые личности, живущие за границей, ведут кампанию по очернению высокопоставленных офицеров - минобороны Азербайджана
Оператор Азербайджанской образовательной сети предоставил сотням школ неограниченный бесплатный доступ к сети интернет и услугам технической поддержки
В Кодексе об административных проступках Азербайджана предусмотрены новые штрафы в сфере телекоммуникаций
Агентство по развитию МСБ Азербайджана оказало поддержку женщинам-предпринимателям в реализации их бизнес-идей (ФОТО)
PASHA Bank первым на местном рынке выдал быстрый онлайн-кредит в рамках госпрограммы по поддержке предпринимательства
МЧС Азербайджана приступило в Товузе к ликвидации ущерба, нанесенного в результате военной провокации Армении (ФОТО)
AzEduNet ищет пути привлечения частных инвестиций для проекта перевода школ на оптическое соединение
Турецкое агентство Anadolu опубликовало на своих страницах интервью с депутатом Cевиль Микаиловой об азербайджано-турецких отношениях
Волонтеры дипломатии подготовили видеоролик под названием «Я – Карабах, Карабах - это Азербайджан!» (ФОТО)
Система назначения социальных пособий и пенсией в Азербайджане будет построена в проактивном формате - минтруда
На лицевые счета сотрудников было перечислено 75% средств, выплаченных страховщиками в 2006-2009 годах - минтруда Азербайджана
Между премьер-министров Азербайджана и главным исполнительным директором группы ВР состоялся телефонный разговор
По эффективному использованию водных ресурсов поставлены конкретные и серьезные задачи — минсельхоз Азербайджана (ФОТО)