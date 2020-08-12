Трамп назвал переговоры по ядерному разоружению с Россией самой большой проблемой в мире

Президент США Дональд Трамп считает ситуацию вокруг переговоров с Россией по ядерному разоружению самой крупной международной проблемой, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы сейчас работаем с Россией над договоренностью о ядерных вооружениях, потому что Россия этого хочет. Они (россияне - прим. ТАСС) очень сильно этого хотят, - утверждал во вторник Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту. - Не думаю, что они будут ждать, и это замечательно. Это самая большая проблема в мире сегодня".

"Мы работаем сейчас с Россией по этому вопросу", - сказал президент.