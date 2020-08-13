Байден заявил, что демократы после победы на выборах приступят к восстановлению Америки

Выборы президента США станут поворотным моментом в жизни страны, и демократы готовы в случае победы приступить в восстановлению Америки. Об этом заявил в среду в Уилмингтоне (штат Делавэр) Джозеф Байден, уже гарантировавший себе выдвижение кандидатом на пост президента от Демократической партии. Он выступил на первом совместном мероприятии с Камалой Харрис, выдвинутой им во вторник в качестве кандидата в вице-президенты, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наступил важный для нашей страны момент, - заявил он. - Предстоят выборы, исход которых может изменить страну. Тот выбор, который будет сделан в ноябре, определит судьбу Америки на очень долгое время". "Нам предстоит работа по выводу нашей страны из кризиса, нам нужно восстановить экономику, работать над укреплением единства страны и - что самое главное - выиграть битву за душу Америки", - заявил он.

По словам Байдена, он сделал "очень удачный выбор", выдвинув сенатора от штата Калифорния Харрис кандидатом на пост вице-президента. "Камала Харрис доказала, что способна вести борьбу за интересы основы Америки - ее среднего класса, - заявил Байден. - Она знает искусство управления и способна принимать жесткие решения. Она готова к выполнению обязанностей с первого же дня, мы оба готовы приступить к работе по воссозданию Америки".

Харрис во время выступления утверждала, что за время правления республиканца Дональда Трампа темп роста безработицы в стране вырос втрое. При этом сенатор не упомянула такой важный фактор, как пандемия коронавирусной инфекции, во многом обусловившая рост безработицы в США в этом году.

"Наша экономика в итоге превращена в хлам, как и наша репутация в мире. Смысл выборов состоит не только в том, чтобы нанести поражение Дональду Трампу и [вице-президенту] Майку Пенсу, но и заново отстроить страну, сделав ее лучше", - отметила сенатор. Она обещала в случае победы на выборах в ноябре создать миллионы новых рабочих мест, противодействовать глобальному изменению климата, совершить революцию в энергетике и восстановить систему обеспечения Соединенных Штатов стратегически важной продукцией и товарами первой необходимости.

"3 ноября [на выборах] нам понадобится не просто победа, а мандат доверия, доказывающий, что последние два года США представляли не нас [демократов], не наши помыслы и устремления", - заключила Харрис.