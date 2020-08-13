У берегов Аляски произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в четверг у берегов штата Аляска. Об этом сообщает Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр находился в 147 км к югу от населенного пункта Фолс-Пасс, где проживают около 40 человек. Очаг залегал на глубине 12,7 км.
Данных о пострадавших, угрозе цунами или разрушениях не поступало.
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