Facebook обвинили в незаконном сборе биометрических данных пользователей

Компания Facebook, которой принадлежит социальная сеть Instagram, обвиняется в незаконном сборе и хранении биометрических данных более 100 млн пользователей. Об этом в среду сообщил портал Business Insider, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, против компании был подан коллективный иск, в котором утверждается, что в Instagram присутствует специальная функция, использующая систему распознавания лиц для идентификации личности. Таким образом создается "шаблон лица", хранящийся в базе данных приложения. В иске также указывается, что данный инструмент автоматически сканирует лица людей, изображенных в сообщениях других пользователей, даже если они не используют соцсеть.

Подобная практика, как отмечается в исковом заявлении, нарушает закон штата Иллинойс, который запрещает компаниям собирать биометрические данные пользователей без их ведома или согласия. В соответствии с местным законодательством, Facebook может быть вынужден заплатить от $1 тыс. до $5 тыс. за каждое подобное нарушение. Таким образом, если американская корпорация будет признана виновной, общая сумма штрафа может составить до $500 млрд.

"Когда Facebook собирает защищенные биометрические данные пользователей Instagram, он использует их для расширения возможностей распознавания лиц во всех своих продуктах, включая приложение Facebook, и делится этой информацией в различных сервисах. Facebook делает все это без предоставления каких-либо необходимых уведомлений или раскрытия информации, требуемых законодательством штата Иллинойс", - говорится в исковом заявлении.

В свою очередь представитель Facebook Стефани Отуэй, как подчеркивает портал, отрицает все выдвинутые обвинения. "Данный иск не имеет никаких оснований. Instagram не применяет технологию распознавания лиц", - отметила она.

При этом, по информации портала, это не первый случай, когда американская корпорация сталкивается с подобного рода обвинениями. В январе компания под руководством Марка Цукерберга согласилась выплатить $550 млн в рамках урегулирования претензий со стороны жителей Иллинойса, обвинивших ее в противоправном сборе биометрических данных. Разбирательство было начато в 2015 году, когда жители штата предъявили Facebook коллективный иск, потребовав компенсации за сбор данных без их согласия и в нарушение законов Иллинойса. Истцы утверждали, что система распознавания лиц на фотографиях, которую применяли в соцсети, фактически позволяет ее администрации собирать и хранить биометрические данные пользователей, к примеру информацию о цвете их глаз.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Цукербергом и тремя его сокурсниками в период их обучения в Гарвардском университете. Согласно последним оценкам, совокупная ежемесячная аудитория соцсети Facebook превышает 2,5 млрд пользователей. По сведениям специалистов компании, более 2,9 млрд человек в мире хотя бы раз в месяц пользуются одним из ее сервисов.