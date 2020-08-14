Белый дом подтвердил готовность Трампа вести переговоры с Ираном для заключения сделки
Президент США Дональд Трамп готов вести переговоры с Ираном с целью заключения нового соглашения. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в четверг старший советник главы государства Джаред Кушнер, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Белом доме.
"Президент был предельно ясен. Он говорил, что не станет платить за встречу (смягчения санкций ради встречи не будет - прим. ТАСС). Он всегда рад поговорить с людьми. Поэтому он и является специалистом по заключению сделок", - сказал Кушнер.
На прошлой неделе Трамп заявил, что в случае переизбрания на новый срок он очень быстро достигнет соглашений с Ираном и КНДР. По его версии, "Иран очень хочет заключить соглашение" с США.
Лента новостей
Хулуси Акар: Сотрудничество между Вооруженными силами Турции и Вооруженными силами Азербайджана было всегда, а не только сегодня
Президент Ильхам Алиев: Военные учения - очередное проявление турецко-азербайджанского единства, братства
Новый закон расширит охват активных программ занятости и выплат по страхованию от безработицы — минтруда Азербайджана
В рамках азербайджано-турецких совместных учений прошел "День высокопоставленных наблюдателей" (ФОТО/ВИДЕО)
The Jewish Press: Сотни евреев азербайджанского происхождения, проживающих в Израиле, выступили против армянской агрессии (ФОТО)
В штабе ВМС Азербайджана состоялась видеоконференция с участниками международного конкурса "Кубок моря" (ФОТО)
Хулуси Акар: Мы до конца с Азербайджаном в его борьбе против Армении, учинившей Ходжалинский геноцид, оккупировавшей Нагорный Карабах
Севрский договор был отвергнут Великим Национальным Собранием Турции и разорван как ненужный лист бумаги - профессор
Генконсул Азербайджана в Лос-Анджелесе встретился с членами Американского еврейского комитета (ФОТО)
Полиция Лос-Анджелеса подала в розыск армян, напавших на азербайджанцев перед генеральным консульством Азербайджана