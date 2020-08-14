Розничные продажи в США в июле выросли на 1,2%, хуже прогноза

Объем розничных продаж в США в июле вырос на 1,2% по сравнению с июнем. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом говорится в пресс-релизе американского министерства торговли.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя на 1,9% в месячном выражении.

Показатель июня был пересмотрен до роста на 8,4% с 7,5%.

При этом объем розничных продаж за исключением автомобилей и комплектующих в июле вырос к июню на 1,9%. Этот же показатель июня был пересмотрен до роста на 8,3% с предыдущей оценки увеличения на 6,7%.

Розничные продажи — один из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса и уровня доверия потребителей к экономике. Учитывая высокую волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной группы.