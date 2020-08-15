США приготовились уничтожить крупнейшего производителя смартфонов в мире

Новые санкции США могут уничтожить бизнес крупнейшего мирового производителя смартфонов Huawei. Потребители во всем мире уже отказываются от бренда, потому что в телефонах больше нет некоторых популярных американских приложений. Об этом пишет CNN, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Со следующего месяца китайская компания не сможет получать сверхбыстрые процессоры Kirin, поскольку они производятся с использованием американских технологий. Предприятия отказываются поставлять процессоры Huawei из-за санкций США. Их потеря «определенно повлияет на уникальные преимущества» смартфонов, считают эксперты.

Huawei также сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны внутренних конкурентов, таких как Vivo, Oppo и Xiaomi. Аналитик уверены, эти производители будут продолжать активно развиваться, в то время как Huawei в следующем году следует приготовиться к падению показателей, поскольку США «будут медленно душить бизнес».

Huawei находится под санкциями США с мая 2019 года. Американские компании не имеют права вести бизнес с китайской корпорацией, но им разрешено поддерживать продукты Huawei, которые были выпущены до ее внесения в санкционный список.

Главным спасителем производителя смартфонов может стать бывший вице-президент США Джо Байден — если он победит на ноябрьских президентских выборах, обойдя нынешнего главу государства Дональда Трампа. Тогда есть вероятность, что политика в отношении компании поменется.